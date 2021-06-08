"تاكسي دبي" تدعم تطبيقها الذكي بخدمات وميزات إضافية

المصدر: البيان الإلكتروني

دعّمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات التطبيق الذكي الخاص بها DTC App من خلال إضافة خاصية طلب لعدد مختلف من الخدمات الجديدة التابعة لأسطول مركباتها، كخدمة تاكسي أصحاب الهمم، تاكسي السيدات والعائلات، وتاكسي المطار، بالإضافة الى جميع خدمات الليموزين الفارهة والمتوفرة على التطبيق منذ إطلاقه في عام 2019، حيث يأتي ذلك تأكيداً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً بتقديم خدمات نقل آمنة، موثوقة وذكية، وفي إطار تحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بـ "التشغيل المتميز" و"التحول الذكي".

وأكد عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: على أن المؤسسة قد وضعت استراتيجيات طموحة نتج عنها إطلاق العديد من المبادرات والخدمات، التي تتبوّأ مراتب عالمية متقدمة، وتركز المؤسسة بشكل خاص على إسعاد متعامليها والارتقاء بمستوى رضاهم، وذلك عبر توفير وقتهم وجهدهم واستشراف احتياجاتهم، وإن استحداث خدمات تمكنهم من الحصول على خدمات نقل فارهة وآمنة بضغطة زر، من شأنه أن يغير مفهوم التنقل بمركبات الأجرة لدى المتعاملين ليتجاوز حدود توقعاتهم.

كما أشار إلى أن DTC App يتيح للمستخدم، إلى جانب الحجز الفوري لمركبات الأجرة، حجز المركبات والخدمات بصورة مسبقة في أي تاريخ أو أي وقت، بالإضافة إلى احتساب التكلفة التقريبية للرحلة قبل انطلاق الرحلة، عند تحديد الموقع بشكل تلقائي من قبل التطبيق بعد إدخال البيانات الشخصية، ومن بعد تأكيد الطلب واختيار طريقة الدفع يتولى التطبيق البحث عن أقرب مركبة أجرة وارسالها إلى مكان المتعامل بصورة تلقائية، مع وصول اشعارات تنبه المتعامل بوصول المركبة الى الموقع المحدد، بحيث تم وضع خيارات عدة لتحديد طريقة دفع قيمة الرحلة منها البطاقة الائتمانية، المحفظة الإلكترونية، أو الدفع نقداً، ونوّه الى أن قيمة الرحلة تحتسب مجانية بالكامل في حال عدم تشغيل السائق للعداد خلال الرحلة على متن جميع مركبات الأجرة التابعة لأسطول مؤسسة تاكسي دبي سواء عن طريق طلبها عبر التطبيق الذكي أو أي وسيلة أخرى.

وأشار المير إلى مختلف المبادرات التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي لمتعامليها، حيث أنها توفر خدمات الاستجابة الذكية للبلاغات المتعلقة بخدماتها والواردة عبر القنوات، التي تم تخصيصها لتلقي ورصد ملاحظات المتعاملين وبلاغات المفقودات على الرقم 8009090 وعلى البريد الإلكتروني ask@rta.ae من ثم يتم تحليلها والرد عليها بوقت قياسي لا يزيد عن 7 أيام عمل، وقد تم تحقيق الإغلاق بنسبة 100% في الرد على ملاحظات المتعاملين المختلفة في الربع الأول من عام 2021، وتصب كل تلك الإنجازات في المضي قدماً لتحقيق المراكز الأولى، وتكريس أسلوب الرقي في تقديم الخدمات للمتعاملين ووضعهم على قائمة الأوليات كونهم شركاء النجاح لمؤسسة تاكسي دبي.

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