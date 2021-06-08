محمد بن راشد يبارك للخريجين من أبناء الوطن في جامعة الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للخريجين من أبناء الوطن في جامعة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أثناء تخريج 2700 من أبناء الوطن في جامعة الإمارات .. نبارك لأهلكم .. نبارك لوطننا بكم  … نبارك لمستقبل دولة الإمارات معكم … حفظكم الله ووفقكم لبناء حياتكم وحياة الإمارات القادمة".

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