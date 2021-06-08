محمد بن راشد يبارك للخريجين من أبناء الوطن في جامعة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للخريجين من أبناء الوطن في جامعة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أثناء تخريج 2700 من أبناء الوطن في جامعة الإمارات .. نبارك لأهلكم .. نبارك لوطننا بكم … نبارك لمستقبل دولة الإمارات معكم … حفظكم الله ووفقكم لبناء حياتكم وحياة الإمارات القادمة".

#محمد_بن_راشد: أثناء تخريج 2700 من أبناء الوطن في جامعة الإمارات .. نبارك لأهلكم .. نبارك لوطننا بكم … نبارك لمستقبل دولة الإمارات معكم … حفظكم الله ووفقكم لبناء حياتكم وحياة #الإمارات القادمة..@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0tMBGcNRZF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 8, 2021

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