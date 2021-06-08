لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة تفتتح عدداً من شبكات الطرق الاستراتيجية والبنى التحتية

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بتأمين المشاريع التنموية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهل حياتهم وتوفر لهم سبل الراحة في جميع مناطق الدولة .. أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة .. الأعمال الإنشائية لعدد من شبكات الطرق والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تختصر المسافة والزمن بين مختلف مناطق الدولة وإماراتها بمبلغ إجمالي وقدره 1.950 مليار درهم وبأطاول كلية للطرق بلغت 112 كيلومتراً.

وتتضمن مشاريع الطرق الاستراتيجية - التي تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - شبكة مسارات وطرق وتقاطعات وجسور في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التالي :

المحور الأول طريق الشيخ خليفة بن زايد

وهو عبارة عن مسار جديد ويمثل امتدادا لطريق الشيخ خليفة (E84) المؤدي إلى إمارة الفجيرة حيث يمتد هذا المحور من تقاطع طريق الشيخ خليفة مع طريق الشارقة – كلباء ( E102) ويستمر مرورا" بمنطقة مليحه ثم منطقة المدام في إمارة الشارقة وينتهي في منطقة الشويب في إمارة أبوظبي .. ويبلغ طول هذا المسار 52 كيلومتراً بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه وبسرعة تصميمية 140 كم / ساعة.

كما يتضمن هذا المحور إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية مع طريق الشارقة - كلباء وطريق دبي – حتا وطريق الشويب – الذيد في منطقة المدام إضافة الى سبعة تقاطعات جسور علوية لتوفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وتوفير مداخل ومخارج للطرق القائمة على طول المسار الجديد التي تخدم المدن والمزارع المنتشرة على جانبي الطريق.

المحور الثاني .. طريق الوطن

ويمثل محور طريق الوطن الجديد مسار ربط مباشر وبواقع ثلاث حارات في كل اتجاه وبطول 42 كيلومتراً وبسرعة تصميمية 120 كم/ ساعة.

فيما يمتد هذا المحور من منطقة حتا ليمر بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان مروراً بمنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة ويتقاطع مع المحور الأول الذي يمثل امتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحه في إمارة الشارقة.

ويتألف هذا الطريق من جزءين، الجزء الأول يتضمن تعديل مسار ورفع كفاءة الطريق الحالي الرابط بين منطقة حتا وطريق الشارقة - كلباء ( E102 ) ليصبح ثلاث حارات في كل اتجاه بدلاً من حارتين وبطول مقداره 18 كيلومتراً أما الجزء الثاني فإنه يشمل إنشاء مسار جديد امتدادا" للطريق الأول وبطول 24 كيلومتراً ويمر في المناطق الجبلية (جبال وادي القور) في إمارة رأس الخيمة ليلتقي بالمحور الأول وهو (طريق الشيخ خليفة بن زايد) في منطقة مليحة.

المحور الثالث .. طريق دبي — حتا

ويشتمل على تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا الحالي بين منطقتي نزوى والمدام ضمن إمارة الشارقة وبواقع ثلاث حارات في كل اتجاه بدلاً من حارتين وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، يبلغ طول هذا المسار 18 كيلومتراً .. ويتضمن إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام وجسرين فوق دوار المدام .. كما يشمل المشروع تطوير المعبر السفلي الحالي المؤدي الى منطقة نزوى وإنشاء أربعة جسور للمشاة في منطقة المدام .. فيما يهدف إنشاء هذا المحور إلى تحسين السلامة المرورية وانسيابية حركة المركبات على الطريق.

وستعمل الطرق الجديدة - التي أشرف على تنفيذها وزارة شؤون الرئاسة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء - على اختصار المسافة والزمن بين المناطق ، حيث يسهم المحور الثاني مع قطاع من المحور الأول في اختصار المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً مما يقلل زمن الرحلة بواقع 30 دقيقة.

بالإضافة إلى أن المحور الأول سيسهم في اختصار المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً مما سيقلل زمن الرحلة بواقع 15 دقيقة.

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