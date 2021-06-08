دراسة مقترح لتوفير الخدمات الصحية في المراكز التجارية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بأن الوزارة ستشرع في دراسة توسيع نطاق توفير الخدمات التي تقدمها الوزارة لتشمل دراسة إنشاء مراكز طبية بداخل المراكز التجارية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة مما يزيد نسب تعافي مرضي ومصابي الحالات الطارئة.

وأفاد في رده على مقترح برلمان حول ضرورة توفير الوزارة خدمات طبية في المراكز التجارية، إلى أن مرحلة ما بعد كورونا "كوفيد 19" ستكون مختلفة عن ما قبلها، ومن إيجابيات المرحلة، أننا نعيد ترتيب العديد من الملفات، وسنعكف على دراسة كافة المقترحات المعروضة، وأبواب الوزارة مفتوحة لتلقي كافة المقترحات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز