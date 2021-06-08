«محمد بن راشد للإسكان» و«أبوظبي الأول» يمولان سكن المواطنين

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

عقد بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير خيارات تمويل مرنة للمواطنين الذين يتطلعون إلى اقتناء وحدات سكنية مناسبة لعائلاتهم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج «اليُسر»، إحدى مبادرات المؤسسة الرامية إلى توفير أفضل خيارات التمويل للمواطنين عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أبرز البنوك. وبموجب الاتفاقية، سيقدم قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول تمويلاً تصل قيمته إلى 750 ألف درهم بأرباح مدفوعة من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع إمكانية السداد خلال 25 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المواطنون من حلول التمويل بأسعار تنافسية في حال رغبتهم بشراء أو بناء منزل خاص إذا كانت قيمة الأرض أو العقار أعلى من المبلغ المحدد من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول، وسامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقالت فتون المزروعي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات بالإنابة في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نقدم لمواطني الدولة خيارات تمويلية أكثر تنوعاً لاقتناء المنازل العائلية المنسجمة مع متطلباتهم. فالحياة الأسرية عنصر جوهري في الثقافة الاجتماعية الإماراتية».

من جانبه، قال سامي عبدالله قرقاش: «نرحب بهذه الاتفاقية التي من شأنها دعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين، حيث إنها تدعم توجهات المؤسسة التي أولت الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر ووفرت لها كل مقومات الأمن والأمان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز