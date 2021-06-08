«صحة دبي»: دليل إرشادي لتقييم وإدارة مرض «كوفيد 19» لدى الحوامل

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

أصدرت هيئة الصحة بدبي دليلاً إرشادياً خاصاً بتقييم وإدارة مرض «كوفيد 19» لدى الحوامل، حيث حدد 7 فحوصات يتم إجراؤها عند وصول مريضة «كوفيد 19» الحامل إلى طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى 7 معايير أخرى لقبول مريضات «كوفيد 19» الحوامل في المستشفيات.

وأشاد أطباء أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات التي تتعامل مع الحوامل بالدليل الارشادي الذي أصدرته الهيئة لضمان سلامة الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في تلك الأقسام، وضمان سلامة الحامل نفسها مؤكدين أن المعايير التي تم اعتمادها يجب تطبيقها في كل المستشفيات كونها تتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة أن التوصية الأولى تتعلق بتقييم «كوفيد 19» في المريضات الحوامل، حيث يجب على جميع المريضات الحوامل المصابات بالفيروس، اللاتي يصلن إلى قسم الطوارئ، الخضوع للتقييم الروتيني الذي يشتمل على إجراء 7 فحوصات هي: تعداد الدم الكامل، اختبارات وظائف الكلى، فحص السكر العشوائي، اختبارات وظائف الكبد، واختبار CRP وهو اختبار بروتين سي التفاعلي، والذي يتم إنتاجه في الكبد ويمكن قياسه من خلال فحص الدم، وفي حالة إصابة الجسم بالالتهابات ترتفع معدلات ذلك البروتين، وفحص D-Dimer وهو اختبار لتحديد مدى وجود الجلطات الدموية من عدمها، والأشعة السينية الصدر.

وأكدت الهيئة على 7 معايير لقبول الحوامل المريضات بـ «كوفيد 19» في المستشفى هي، حدوث ضيق في التنفس أو سعال، وألم أو ثقل أو ضيق في الصدر (لا علاقة له بالسعال)، ووجود نفث الدم وهو السعال المصحوب بخروج مخاط دموي، ووجود حمى أكبر من 38 درجة مئوية (على الرغم من خافضات الحرارة) لمدة 3 أيام فأكثر، ومعدل التنفس أكبر من 20، ومعدل ضربات القلب أكبر من 110 نبضات في الدقيقة، ونسبة تشبع الأكسجين أقل من 95%.

8 فحوصات

وأشارت «صحة دبي» إلى أنه إذا كانت المريضة الحامل تستوفي معايير الإصابة بـ «كوفيد 19» السابقة، فيجب طلب 8 فحوصات إضافية هي: بروكالسيتونين وهو فحص للتعرف على الإنتان الشديد الناتج عن البكتيريا ويتناسب مستواه في الدم عموماً مع درجة الإنتان، وفحص السكر التراكمي إذا كانت الحامل مصابة بمرض السكري.

واختبار LDH وهو اختبار لوجود إنزيم يعرف باسم نازعة هيدروجين اللاكتات، هذا الإنزيم يتواجد في معظم خلايا الجسم ولا يوجد في الدم بكميات كبيرة، ويتواجد هذا الإنزيم بكميات كبيرة في الدم عندما تطلقه خلايا الجسم كمؤشر على حدوث خلل ما فيها، مثل حدوث تطورات غير طبيعية داخل الخلايا أو حدوث تدمير لمحتوى هذه الخلايا، واختبار الفيريتين وهو اختبار لقياس نسبة الحديد في جسم المريضة.

واختبار تقييم تخثر الدم، وإجراء اختبار CK للتأكد من مدى سلامة العضلات، واختبار Pro BNP لفحص قصور القلب، وإجراء تخطيط كهرباء القلب إذا لزم الأمر، مؤكدة على أن إدارة أي حالة من حالات «كوفيد 19» الحوامل يعتمد على شدة المرض.

وذكرت هيئة الصحة بدبي، أن أي حامل مريضة بـ «كوفيد 19» ولم تستوف معايير القبول السابقة، يجب أن تخضع للإدارة الأساسية لحالات «كوفيد 19»، مثل إعطاء السوائل الوريدية إذا تطلب الأمر، وعلاج الأعراض (خافضات الحرارة، مضادات القيء)، ويُفضل استخدام أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (إذا تم تحديد ذلك)، وإجراء تقييم لمخاطر الجلطات الدموية الوريدية.

مشيرة إلى أن في حالة وجود مريضة «كوفيد 19» حاملاً ولا تستوفي معايير القبول بالمستشفى ولكن لديها أعراض مقلقة فيمكن خروجها من المستشفى فقط في حالة عدم وجود مخاوف تتعلق بالولادة وتقديم نشرة معلومات لها مع إعطائها تعليمات واضحة للعودة إلى المستشفى لإعادة التقييم خلال فترة تتراوح من 48 ـ 72 ساعة.

أعراض

ولفتت الهيئة إلى إمكانية خروج مريضة حامل مصابة بـ«كوفيد 19» لا تظهر عليها أعراض أو تظهر عليها أعراض خفيفة. ووضعت هيئة الصحة بدبي، اعتبارات خاصة في الرعاية قبل الولادة لمريضة «كوفيد 19».

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