انعقاد «ويتيكس» و «دبي للطاقة الشمسية» في موقع إكسبو

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث إن الهيئة شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

أعلن ذلك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن المعرض السنوي يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقال معالي الطاير: بفضل دعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويعكس المعرض حرص إمارة دبي على دعم الجهود العالمية الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار معالي الطاير إلى أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» بات موعداً سنوياً تترقبه الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات.

مؤكداً أن تنظيم المعرض في موقع إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة مهمة للشركات العارضة للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

يشار إلى أن الهيئة نظمت الدورة الثانية والعشرين من المعرض في أكتوبر 2020 عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، واستقطب المعرض 63,058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، وهو العدد الأكبر من الزوار في تاريخ المعرض.

وشهد المعرض المبتكر «المحايد للكربون»، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركة 1,076 شركة من 52 دولة حول العالم، ووفرت الهيئة تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

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