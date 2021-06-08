32 % انخفاضاً في البلاغات المقلقة بمركز نايف خـلال الربـع الأول 2021

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان»، أنه تم تسوية شيكات ودية في المركز بقيمة 602 مليون و98 ألف درهم خلال 15 شهراً، منها تسويات بقيمة 366 مليوناً و530 ألف درهم خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري.

مؤكداً أنه تم تسجيل انخفاض في البلاغات المقلقة في المركز بنسبة 32% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل 8991 بلاغاً العام الماضي و1877 بلاغاً في الربع الأول من العام الجاري، وسجل المركز صفر وفيات للحوادث المرورية للعام الماضي، وبلغت 100% نسبة التواصل مع الضحية خلال 5 سنوات الماضية بعدد 8167 حالة، وحقق المركز 96.84% نسبة البلاغات المعلومة من إجمالي البلاغات.

وتفصيلاً قال العميد تهلك إنه تمت تسوية 218 بلاغ شيكات ودياً بين الأطراف المتنازعة بقيمة 366 مليوناً و350 ألف درهم خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري من أصل 1496 بلاغ شيكات تم تسجليها، فيما تمت تسوية 594 بلاغ شيكات العام الماضي بقيمة 235 مليوناً و568 ألف درهم، وإن هذا الأمر يساهم في استمرارية الأعمال ويساعد في توفير إجراءات التقاضي للطرفين .

وأشار العميد تهلك إلى أنه نظراً لأهمية منطقة نايف التجارية والسياحية يسعى المركز إلى تحسين مستويات الخدمة وخفض نسب الجريمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان، عبر تطبيق أفضل البرامج الأمنية وفق أعلى المعايير الذكية والابتكارية ورصد الثغرات، إضافة إلى التعاون مع الجمهور وإطلاق الحملات التوعوية في شتى المجالات لمنع وقوع الجرائم، منوهاً إلى أنه تم إطلاق برنامج الطائرات بدون طيار.

وبرنامج «بوصلة نايف» وبرنامج «العاصفة الأمنية» الخاص بالمتسولين والباعة المتجولين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبرنامج «الحملة المرورية الشاملة»، والذي ساهم في تحقيق صفر وفيات مرورية، وتخصص في منع العربات والدراجات الهوائية والكهربائية المخالفة.

ولفت العميد طارق إلى أن المركز حقق 11 إنجازاً مهماً خلال العام الماضي وهي: تحقيق رقم قياسي في خفض البلاغات المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال آخر 10 سنوات، تحقيق 0% في ملفات لا وجه لإقامة الدعوى المحالة إلى النيابة، كما أنه أول مركز شرطة يستخدم جهاز بصمة العين.

والمركز الأول في مؤشر التواصل مع الضحايا 2020، كما حقق المركز نسبة 0% وفاة في البلاغات المرورية في منطقة الاختصاص خلال 2020 والربع الأول من العام الجاري، وحصل المركز على وسام القائد العام لشرطة دبي كأول مركز للعناية بالضحية، وحقق صفر بلاغ جنائي مقلق خلال أزمة كورونا «فترة الإغلاق» ضمن برنامج التعقيم الوطني، كما تمكن المركز من تحقيق رقم قياسي نسبته 99.99% بلاغات معلومة العام الماضي، حيث سجلت البلاغات المجهولة 4 بلاغات فقط من إجمالي 8991.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز