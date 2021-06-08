صندوق الوطن يشارك في توفير تمويل أولي لمنصة «بقشة» بـ 3.7 ملايين درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن صندوق الوطن - المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة - عن مشاركته، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العائلية، في توفير تمويل أولي بقيمة مليون دولار «3.67 ملايين درهم»، لمنصة «بقشة» الإماراتية، وهي شركة تقنية في مجال التكنولوجيا، متخصصة بتسويق إبداعات المواهب في عالم التصميم والأزياء النسائية في المنطقة.

وتأسست منصة «بقشة» عام 2018، بأيدٍ إماراتية، وتعتبر البوابة الأولى والرائدة في اكتشاف تصاميم عصرية بطابع خليجي، إذ توفر المنصة أكثر من 15 ألف منتج لأكثر من 800 مصممة مستقلة في الوطن العربي، حيث مكنتهم من البيع لأكثر من 40 دولة إلى اليوم.

وأكدت هند باقر مدير عام صندوق الوطن، حرص الصندوق على المساهمة بتحفيز ريادة الأعمال، والعمل على توفير البيئة الملائمة، التي تمكن الشركات الناشئة من النمو والازدهار، عبر رواد الأعمال والمواهب، والمساهمة في إطلاق طاقاتها الإبداعية الكامنة، وتمكينها من ترجمة أفكارها لمشاريع، تعزز جهود بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

ونوهت بأهمية المشاركة في تمويل منصة «بقشة»، التي تعتبر واحدة من الشركات التكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدة الاستعداد الدائم للعمل مع الموهوبين والمبدعين، وتبني أفكارهم المبتكرة.

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