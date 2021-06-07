استمرار الحملات التفتيشية لإخلاء المخالفين والعزّاب من مناطق الأسر والعائلات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها التفتيشية لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حيث تواصل البلدية حملاتها على كافة المناطق في المدينة.

وأشادت البلدية بالدور الكبير والتعاون المثمر من قبل شركائها الاستراتيجيين الذين يؤدون أدوارهم تجاه المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة والتي تحتوي على توصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً على القاطنين في هذه المساكن ويعتبر وجودها مخالفاً كون هذه الفئات تقطن في مناطق مخصصة للأسر والعائلات.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تتابع ملاحظات الجمهور الواردة لمركز الاتصال بهذا الشأن وتواصل حملاتها وزياراتها التفتيشية بشكل يومي وقد شكلت البلدية فريقاً على الفور للتجاوب والتعامل مع ملاحظة أحد القاطنين وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بالتعاون مع الشرطة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تم إخلاء 23 مخالفاً وقطع الخدمات عن 13شقة.

وأوضح أن البلدية أخلت أكثر من 16500 مخالف منذ بدء الحملة من مختلف مناطق مدينة الشارقة واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المساكن المخالفة للحفاظ على المظهر الجمالي وعلى أمن وسلامة وخصوصية الأسر والعائلات.

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