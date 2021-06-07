ضابطات يتولين قيادة مركز شرطة المرقبات ليوم واحد

المصدر: دبي-البيان

نفذ المجلس النسائي لشرطة دبي، مبادرة «قائدات التغيير»والمتمثلة بتولي ضابطات وضابطات صف مهام وصلاحيات إدارة مركز شرطة المرقبات والوحدات التنظيمية فيه وكافة المناصب القيادية بما فيها منصب مدير المركز ونائبه ليوم واحد، وذلك بهدف تمكين العنصر النسائي وتعريفهن بالمهام القيادية وأهمية الدور الإشرافي في مراكز الشرطة، وإبراز دور المرأة في المهام القيادية.

وتولت النقيب غنيمة حسن أحمد منصب مدير مركز شرطة المرقبات، فيما تولت النقيب زليخة الحمادي منصب نائب مدير المركز، وتولت النقيب عتيقة الظاهري، منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم مها خوري رئيس قسم المناوبة العامة، والوكيل أول مديحه علي حسن، قسم التوقيف، والوكيل أول مريم المعيني، قسم التسجيل المروري، والرقيب أول مريم علي أحمد، قسم التسجيل الجنائي، والرقيب منال الجوهري، قسم إسعاد المتعاملين، بينما تولت 8 شرطيات مهام 4 دوريات أمنية باشرت عملها في مناطق اختصاص المركز.

وبدأت فعاليات المبادرة، بعقد قيادات مركز شرطة المرقبات اجتماعاً ترأسته النقيب غنيمة حسن مدير المركز، حيث استعرضت المهام التي سوف سيتم تنفيذها خلال هذا اليوم، وبعد الاجتماع قدمت الملازم مها خوري، شرحاً حول الخريطة الأمنية للدوريات ومهام الدوريات واختصاصاتها، ومن ثم أشرفت على خروج الدوريات الأمنية التي يتولى مهامها 8 شرطيات إلى مناطق الاختصاص.

وبعد ذلك، تفقدت مديرة مركز شرطة المرقبات ونائبتها كافة الأقسام والوحدات التنظيمية في المركز، وعملتا على متابعة الحالة الأمنية والمعاملات، والقضايا وغيرها من الإجراءات الأمنية والإدارية.

وأكدت الرائد الخبير العنود السعدي، رئيسة المجلس النسائي لشرطة دبي، المشرف العام للمبادرة، أن الثقة والدعم اللامحدود التي أولاها معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالعنصر النسائي من عسكريات ومدنيات في شرطة دبي، كان لها الأثر البالغ والكبير في تميزهن وتحقيقهن الكثير من الإنجازات على المستوى الشخصي أو المؤسسي، محلياً وعالمياً، مثمنةً دعم كافة القيادات في شرطة دبي، وإيمانهم الكبير بقدرة المرأة على تولي المهام بكفاءة واقتدار وحرفية عالية.

وأضافت السعدي:«كل الشكر والتقدير لسعادة العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، على دعمه للمبادرة، والشكر لأعضاء المجلس النسائي لشرطة دبي، وموظفي مركز شرطة المرقبات، والموظفات المشاركات في المبادرة على جهودهن وأدائهن المتميز وقدرتهن على الخروج بالعديد من الأفكار والاقتراحات والملاحظات من هذه التجربة، والتي سيتم دراستها».

من جانبها، قالت النقيب غنيمة حسن أحمد:«التجربة أثرتني كثيراً من الناحية العملية، واستطعت من خلالها التعرف بشكل كبير وأوسع على مهام مديري المراكز الأمنية والإدارية وغيرها، واطلعت على المهام التنفيذية في مركز شرطة المرقبات، ومؤشراته، فكانت التجربة بمثابة دافع وحافز لي لأطمح أن أكون في مثل هذا المنصب في المستقبل، فكل الشكر لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولسعادة العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، والمجلس النسائي لشرطة دبي على هذه المبادرة».

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