المري: مراكز آمر استثمرت في طاقات 1071 من العناصر الوطنية الشابة

المصدر: وام

تفقد سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سير العمل في مركز آمر في ابن بطوطة مول وكرم عددا من موظفيه، نظير تميزهم في أداء مهامهم وبما يسهم في اسعاد المتعاملين وذلك بحضور العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين والرائد مروان بالحصا، رئيس قسم مراكز آمر.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، نجاح تجربة التوطين في القطاع الخاص ومن ضمنها التجربة التي ارتأت إقامة دبي تطبيقها في مراكز آمر النموذجية المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي، والمعنية بتوفير مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، بما فيها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مشيراً الى ان إقامة دبي وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قد ساهمت في استثمار طاقات 1071 من العناصر الوطنية الشابة ، والتي أثبت قدرتها وكفاءتها على العمل في القطاع الخاص وقدمت خدمات مميزة للمتعاملين .

وأكَد المري حرص إقامة دبي على تفقد سير العمل في الفروع الخارجية والوقوف على احتياجات المتعاملين عن قرب، وتعزيز التواصل ما يحقق الأهداف المرجوة للحكومة في ضمان توفير التسهيلات اللازمة للمتعاملين، لتكون دبي الأولى عالمياً في السعادة والرضا عن الخدمات الحكومية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز «خدمة آمر» في تقديم الخدمات للمتعاملين بأعلى ميزات الدقة والكفاءة، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وحرصها على الالتزام بالتدابير الاحترازية في ظل مواجهة تداعيات فيروس /كوفيد- 19/.

وتقدم مراكز آمر كافة الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الالكتروني للإدارة gdrfad.gove.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية IOS و.Google play، الذي يتيح إمكانية التعرف على أقرب مركز والتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الالكتروني للتقديم على الخدمة.

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