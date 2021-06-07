افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة مصفوت الشامل بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، بتميز الأداء والإخلاص في العمل في مركز شرطة مصفوت الشامل، وتحقيقه نسبة صفر بالمائة في معدل الجرائم المقلقة للسنة الثانية على التوالي، تطبيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة مصفوت الشامل بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد خلفان محمد هندي بن تريس مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، واطلع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، حيث كـان في استقبالهم العقيد سعيد سلطان سعيد بن مسعود الشامسي نائب مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية، والنقيب عبد الرحمن بن حيي الكعبي مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة مصفوت، وعدد من الضباط بالمركــز.

وتفقد القائد العام لشرطة عجمان فرع التحقيق والبحث الجنائي والمعلومات الأمنية، حيث اطلع على إحصائيات البلاغات الجنائية الواردة للمركز وآلية التعامل معها، مشيداً بتميز أداء العاملين في المركز، كما تفقد فرع المرور والدوريات وفرع المرور والدوريات ووحدة خدمة المتعاملين واطلع على القضايا المجتمعية التي يتابعها الفرع ونوعيتها وكيفية التعامل معها، وأشاد بمستوى الخدمة المتميزة المقدمة للمتعاملين.

كما تفقد مبنى الدفاع المدني بمصفوت واستقبله العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، واطلع على مرافق المركز الذي تم استحداثه أخيراً وفق أعلى المعايير التي تلبي احتياجات المنطقة، وبما يتواكب مع التوسع العمراني فيها، وأثنى على جهود العاملين في المركز وسعيهم الحثيث في تقديم خدمات الأمن والسلامة الذكية بكفاءة وفاعلية، متمنياً لهم مسيرة عمل متميزة وفق ما يلبي تطلعات وزارة الداخلية وتوجهاتها الريادية.

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