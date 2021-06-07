بلدية دبي تغلق 75 مؤسسة وتوجه 774 تنبيهاً خلال الشهر الماضي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 75 مؤسسة وخالفت 124 مؤسسة ووجهت 774 تنبيهاً خلال شهر مايو الماضي، حيث نفذ مفتشو البلدية 61 ألفاً و410 زيارات تفتيشية على المؤسسات، وتم رصد التزام كبير من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها البلدية لمواجهة «كوفيد 19»، وبلغت نسبة الالتزام 96.3 %. كما بلغ العدد الكلي للمؤسسات الملتزمة 60 ألفاً و475 مؤسسة.

أسباب

وأوضحت بلدية دبي أن أبرز أسباب المخالفات التي رصدها المفتشون هي: عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، موضحة أنه يتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها.

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