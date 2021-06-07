النيابة العامة تطلع على النظام الإلكتروني للخبراء بمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي متمثلة بإدارة الخبراء والمحكمين وفداً من النيابة العامة للاطلاع على النظام الإلكتروني للخبراء، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على التعاون وتبادل المعلومات والمعارف بين الدوائر والمؤسسات، لضمان استدامة العمليات التطويرية والتحسينية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار عبد الله الكعبي رئيس قسم الرقابة والتدقيق بإدارة الخبراء والمحكمين، إلى أن الوفد قام بالاطلاع على النظام الإلكتروني الخاص بإدارة الخبراء والمحكمين والأنظمة المساعدة في قيد الخبراء وإسناد المأموريات لهم بالإضافة لباقة الأنظمة الإلكترونية والذكية الخاصة بالخبير والتي سهل على الخبراء إعداد تقاريرهم وإيداعها بنظام الدائرة، بالإضافة لآلية استلام تلك التقارير وتوثيقها والتطويرات المستقبلية التي تزمع الإدارة إنشاءها مستقبلاً.

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