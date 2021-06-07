الحرارة تسجل 51.8 درجة مئوية في سويحان

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد خلال اليومين الماضيين أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان بأبو ظبي بمقدار 51.8 درجة مئوية، بينما سجلت أقل درجة حرارة في جبل مبرح برأس الخيمة بواقع 22.5 درجة عند الساعة 5:15 صباحاً.

وتشير السجلات التاريخية في المركز الوطني إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر يونيو يتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة عظمى بواقع 52 درجة مئوية في الياسات عام 2010، فيما سجلت أقل درجة حرارة على عصب سنة 1984 والتي بلغت 12.0 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بدء الانخفاض التدريجي الطفيف في درجات الحرارة اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية القادمة من الخليج العربي خاصة على السواحل الغربية وقد تشهد نشاطا نسبيا خلال الثلاثاء.

ووفق المركز الوطني تشكلت السحب الركامية الممطرة على سلاسل الحجر الجبلية التي تمتد على طول الساحل العماني المتاخم لحدود الدولة جنوب البريمي مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة، ومن المتوقع أن تستمر السحب الركامية وسقوط الأمطار خلال يوم غد الثلاثاء.

وفي مثل هذا الوقت من العام تظهر كميات من السحب أحيانا على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

واستمر طقس اليوم صحوا بوجه عام، وظهرت السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع تكوّن السحب الركامية شرقا بعد الظهر، واستمر الطقس حارا نهارا على أغلب مناطق الدولة مع توفر الفرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار، والبحر ظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس الثلاثاء صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض بفعل الرياح الشمالية، خاصة غربا ويكون رطبا اثناء الليل وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض الساحلية والداخلية خاصة شمالا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهارا قد تصل سرعتها تصل إلى 40 كم/س.

وبحسب الاحصائيات سجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا شهر يونيو بواقع 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007، كما سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب و8 أيام ضباب خفيف، وفي سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوما ضباب ويوم واحد ضباب خفيف.

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