تمديد ساعات العمل لمراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة حتى 10 مساء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تمديد ساعات العمل لمراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، بحيث تعمل المراكز في كل من ميناء زايد، ومستشفى المفرق بأبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في العين، يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

ويوفر مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد بأبوظبي، والقاعة البنفسجية في العين خدمات المسح والتقييم والمتابعة للمخالطين والمسافرين، بينما تتوفر جميع خدمات التقييم والمتابعة للمصابين بفيروس كوفيد-19 في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المفرق في أبوظبي وفي القاعة الصفراء في مركز العين للمؤتمرات.

ومنذ افتتاحه في شهر يونيو من العام الماضي 2020 لعب مركز تقييم كوفيد-19 المتميز دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، و يعد المركز إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوصات اللازمة والتقييم الطبي وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين.

وقد قامت شركة «صحة» منذ بداية جائحة كورونا بإطلاق عدد من المبادرات لخدمة جميع فئات المجتمع شملت مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة، ومستشفيات ميدانية، والتطبيب عن بُعد وخدمة توصيل الدواء إلى المنزل.

وكانت مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة التي تديرها الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة صحة، تعمل حتى 8 مساءً سابقاً.

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