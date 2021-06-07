بلدية الشارقة تُخلي 16500 مخالف وعازب من مناطق الأسر والعائلات

المصدر: الشارقة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها التفتيشية لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تواصل البلدية حملاتها على كافة المناطق في المدينة.

تعاون

وأشادت البلدية بالدور الكبير والتعاون المثمر من قبل الشركاء الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والتي تقوم بدورها بالقطع الفوري للخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة وتلك التي تحتوي على توصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً على القاطنين في هذه المساكن والتي يعتبر وجودها مخالفاً كون هذه الفئات تقطن في مناطق مخصصة للأسر والعائلات.

متابعة

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تتابع ملاحظات الجمهور الواردة لمركز الاتصال بهذا الشأن وتواصل حملاتها وزياراتها التفتيشية بشكل يومي، وقد شكلت البلدية فريقاً على الفور للتجاوب والتعامل مع ملاحظة أحد القاطنين بعد مداخلته في برنامج الخط المباشر، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بالتعاون مع الشرطة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تم إخلاء 23 مخالفاً وقطع الخدمات عن 13 شقة.

إجراءات

وأوضح الطريفي أن البلدية أخلت أكثر من 16500 مخالف منذ بدء الحملة من مختلف مناطق مدينة الشارقة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المساكن المخالفة للحفاظ على المظهر الجمالي وعلى أمن وسلامة وخصوصية الأسر والعائلات، حيث رصدت البلدية خلال الحملات التفتيشية العديد من المخالفات كالتقسيمات الهندسية المخالفة والتكدس داخل الشقق دون مراعاة للتدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19، ورصد العديد من السلوكيات السلبية، لذا قامت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإجراءات اللازمة وتوجيه المخالفين للسكن في المناطق المخصصة لهم.



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