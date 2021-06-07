طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع شركة زونج تانج سكاي ريل وي لتطوير شبكة النقل المعلّق

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار التعاون لتقديم حلول مبتكرة بهدف تطوير شبكات نقل مستقبلية تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلّقة، وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة (زونج تانج سكاي ريل وي)، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، كما وقّعها عن شركة (زونج تانج سكاي ريل وي) تانج تونج، رئيس الشركة، وحضر توقيع الاتفاقية جابر البهندي، رئيس مجلس إدارة شركة سنتوريون، ممثل شركة (زونج تانج) في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر التوقيع طارق البهندي، رئيس تطوير شركة سنتوريون.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس إن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى (26%) بحلول العام 2030، وذلك عن طريق تطوير أنظمة نقل مستقبلية متطورة وتحسين شبكة وأنظمة النقل المستدام في إمارة دبي لتشجيع السكان والزوار لاستخدام وسائل النقل الجماعي للتنقل.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة بما يتفق مع الأجندة الوطنية لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والاعتماد على الطاقة النظيفة، وأن الهدف المنشود هو أن تكون دبي هي المكان المفضّل للعيش والعمل والمقصد للزائرين، والمدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

وتقوم الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات المتخصّصة في تصنيع أنظمة النقل المعلقة حتى يتسنّى لها التعرّف على مختلف التقنيات المستخدمة في هذا النوع من وسائل النقل الجماعي، والإطلاع على التفاصيل التقنية والمعلومات المتعلقة بهذه التقنيات، لتتمكن من الحصول على أفضل التقنيات الحديثة واختيار الأنظمة الأفضل لتطبيقها في دبي.

ويهدف استخدام هذا النوع من الأنظمة في مدينة دبي إلى تحقيق سرعة التنقل والتكامل مع النسيج العمراني، وتوفير حلول تنقّل اقتصادية وتشجيع المزيد من شرائح المجتمع لاستخدامها والحد من الازدحام المروري.

وتعمل الهيئة على تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي و الربط بينها لتجسيد رؤيتها في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)وتطبيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الهادفة إلى تحويل (25%) من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول العام 2030.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز