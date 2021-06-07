شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من خطورة ترك الأطفال بدون رقابة في أحواض السباحة المنزلية أو العامة مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنبا لوقوع حوادث الغرق موضحة أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم .

و اشارت إلى أن كثيراً من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم وإهمال الأسرة لمراقبتهم وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة وعدم وجود سياج حول الاحواض .

وذكرت أن ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بمفردهم في مسابح المنازل او البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت ضرورة ارتداء معدات السباحة و تزويد الأطفال بأطواق و أدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة لافتة إلى أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات المشاكل النفسية للأبوين والمحيطين بهم محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها .

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