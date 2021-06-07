وفد أوزبكي يطلع على ممارسات دبي مرورياً

المصدر: (دبي - البيان )

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان، برئاسة يولداشيف رئيس الدائرة التنظيمية لإدارة الأمن، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المُطبقة في المجال المروري.

وفي بداية اللقاء رحب العقيد جمعة بن سويدان بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور، التي تهم الطرفين في المجال المروري.

وقدّم العقيد جمعة بن سويدان شرحاً للوفد الضيف حول المهام والواجبات، التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

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