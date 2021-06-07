توفير «بيوديزل» للعبرات التراثية

المصدر: دبي - البيان

خصّصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطة لتزويد العبرات التراثية بالوقود الحيوي «بيوديزل5» في محطة السبخة للنقل البحري في خور دبي، وذلك بدءاً من شهر يوليو المقبل. وجاء القرار كخطوة عملية اتخذتها الهيئة بعد نجاح مبادرة التشغيل التجريبي العام الماضي لـ 5 من العبرات التراثية التابعة لها باستخدام الوقود الحيوي المعتمد رسمياً في دولة الإمارات وبالتعاون مع مجموعة اينوك.

وقال محمد أبوبكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: لتشجيع مشغلي العبرات التراثية على استخدام الوقود الحيوي لتشغيل عبراتهم، فقد عرضنا عليهم سعراً مخفضاً للديزل الحيوي عن سعر الديزل العادي في السوق وذلك بالاتفاق مع مجموعة اينوك.

وأكّد أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص المتواصل للهيئة على المساهمة الفاعلة في تحقيق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، التي تساعد في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال استخدام الوقود الحيوي النظيف الصديق للبيئة لتقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة للحفاظ على الصحة العامة.

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