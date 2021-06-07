قائد عام شرطة رأس الخيمة يوجّه بتطوير قدرات مركز الدعم الاجتماعي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، في معالجة مختلف القضايا الأسرية وحصرها وحلها في أضيق نطاق، والعمل على الحيلولة دون استفحالها، نظراً لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على عدة أطراف في إطار الأسرة الواحدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها، في مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، رافقه خلالها فريق التفتيش السنوي، وكان في استقبالهم المقدم أحمد إبراهيم سبيعان، مدير مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة، وعدد من ضباط المركز.

حيث اطلع، أثناء الجولة الميدانية في مركز الدعم الاجتماعي، على المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية خلال النصف الأول من 2021، مع التأكد من مدى تحقيق المركز لرؤية وزارة الداخلية فيما يتعلق في دعم وتعزيز حماية الكيان الأُسري وتماسكه، ومتابعة تنمية الثقافة والوعي بدور الأُسرة في الوقاية من الجريمة، وتقديم الرعاية المستمرة والدعم النفسي والاجتماعي للحالات الخاصة، ووجه علي النعيمي بتطوير قدرات المركز وتعزيز عملية الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز جودة حياة الأسرة والطفل والمجتمع في الإمارة.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالدور الاجتماعي الذي يقوم به مركز الدعم الاجتماعي، في التعامل مع قضايا العنف الأُسري، والتنمر الطلابي، فضلاً عن دوره الإيجابي والبناء في الحفاظ على كيان الأسرة، وتقديم التوعية والتثقيف الأسري والمجتمعي.

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