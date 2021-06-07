2000 طن مساعدات طبية إماراتية لـ137 دولة منذ بداية «كورونا»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

منذ انتشار جائحة «كوفيد 19»، التزمت دولة الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية تجاه دول العالم، وقدمت مساعدات طبية لأكثر من 137 دولة، بلغت نحو 2000 طن من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمستلزمات الطبية من السترات الوقائية والأقنعة الجراحية والمطهرات والمحاليل والقفازات والكمامات وأجهزة التنفس وأجهزة المسح، والتي تأتي استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي إطار التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون للجميع.

وعززت المساعدات الطبية الإماراتية قدرات ما يزيد على مليوني شخص من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في تلك الدول في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجسدت المبادرات الإنسانية منذ بداية الجائحة وحتى الآن حرص دولة الإمارات الدائم على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيداً لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية التي تؤكد على ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب.

ومنذ مارس 2020 وحتى الآن التزمت دولة الإمارات بتسيير طائرات المساعدات الطبية إلى أغلب دول العالم، خاصة الدول الفقيرة والأكثر تضرراً بتداعيات الفيروس، حيث حصلت العديد من دول العالم على مساعدات طبية مضاعفة، بحسب خطورة وتداعيات المرض لديها، وحظيت دول عديدة بمساعدات طبية زادت على 50 طناً مثل السودان وغزة وإثيوبيا وعدد من الدول في أفريقيا وآسيا وأوربا الشرقية.

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