سيف بن زايد يبارك لسيف السويدي حصوله على درجة علمية رفيعة

المصدر: دبي - البيان

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للعقيد أ.د. سيف غانم السويدي، حصوله على درجة أستاذ دكتور في القانون الدولي العام، كأول ضابط إماراتي وخليجي ينال هذه الدرجة العلمية الرفيعة، مؤكداً سموه أن جهود قيادتنا الرشيدة الملهمة في بناء الإنسان، تؤتي ثمارها كل حين.

جهود

وقال سموه عبر «تويتر»: «جهود قيادتنا الرشيدة الملهمة في بناء الإنسان، تؤتي ثمارها كل حين، أبارك للعقيد أ.د. سيف غانم السويدي، حصوله على درجة أستاذ دكتور في القانون الدولي العام كأول ضابط إماراتي وخليجي ينال هذه الدرجة العلمية الرفيعة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة والمجتمع».

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