هزاع بن زايد: فخورون بإنجازات أبوظبي في حماية الموارد الطبيعية

المصدر: (دبي- البيان)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن فخره بما حققته أبوظبي من إنجازات، في مجال حماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في #اليوم_العالمي_للبيئة نفتخر بما حققته أبوظبي من إنجازات في مجال حماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، بما يعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية، ومركزاً لأفضل الممارسات، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة».

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