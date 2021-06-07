«الصحة» تطلق خدمات مبتكرة في معرض ومؤتمر الصحة العربي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تأكيد مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، الذي ينعقد على مدار أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو، وتعتزم الوزارة خلال مشاركتها إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة، وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة، التي تسهم بتمكين الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتطوير خدمات الصحة النفسية، بالإضافة لتوظيف البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية، وتطبيق نظم المعلومات الصحية، وغيرها من المشاريع الريادية.

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً مرموقاً في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.

مبادرات

وكشف العويس عن أن المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية. ولفت معاليه إلى تزامن معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام مع النجاحات التي حققتها الإمارات في الاستجابة الفعالة لجائحة «كوفيد 19» وإدارة وحوكمة المرحلة بكل ثقة واقتدار، من خلال المرونة الوطنية في الجاهزية والخطط الاستباقية وكفاءة المنظومة الصحية، والحرص على ضمان استمرارية الأعمال والخدمات للمحافظة على المكتسبات.

جهود

يشكل معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام مناسبة لإبراز جهود ومشاريع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم مقومات الرعاية الصحية الملبية لاحتياجات المجتمع، وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية في مجالات جودة الرعاية الصحية وتحقيق استمرارية الأعمال في ظل جائحة «كوفيد 19».

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