مؤتمر «مستقبل التعلم والمهارات» يجمع بين التقنيات الناشئة والابتكار

المصدر: (دبي- البيان)

اختتمت جامعة دبي المؤتمر الدولي لمستقبل التعلم والمهارات دبي 10X، والذي تخلله سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناظرات والعروض الإلكترونية عبر تطبيق «زووم».

وافتتح المؤتمر رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، بحضور نخبة من المتحدثين والباحثين والمستشارين ورواد الأعمال من دولة الإمارات والعالم، بمن فيهم مبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

واستهدف المؤتمر استقطاب أصحاب الكفاءات والمؤسسات لاستكشاف إمكانات الجمع بين التقنيات الناشئة، والابتكار في مجال التعلم وإدارة المعرفة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز