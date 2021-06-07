«دبي لرعاية النساء» تُطلع وفداً من الشارقة على مبادراتها

المصدر: دبي- البيان

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من جهات محلية مختلفة من إمارة الشارقة، وذلك للاطلاع على مرافق، وخدمات، ومبادرات المؤسسة في إيواء ورعاية وحماية النساء والأطفال، وحضر الزيارة عدد من مديري ومسؤولي مراكز الشرطة وإدارة حماية الطفل، وإدارة الرعاية الاجتماعية للأطفال، ونيابة الأسرة والطفل، وإدارة سلامة الطفل في الشارقة.

شملت الزيارة عرض المؤسسة لمجموعة من خدماتها ومبادراتها، والتي تضمنت الخدمات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، والخدمات الاجتماعية، والخدمات النفسية، وخدمات الإيواء، كما تحدثت عن أبرز إنجازاتها في إدارة الرعاية التأهيل، والتي تضمنت «غرفة التقاضي عن بعد»، و«بوابة الاستشارات الأسرية»، و«سلامة المتعاملين عن بعد»، كما سُلط الضوء على برامج وحملات إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في المؤسسة، والتي شملت برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس، وحملة مواجهة العنف الأسري، والنصائح التربوية في ظل الجائحة، بالإضافة إلى عرض نبذة عن الفعاليات والمحاضرات الافتراضية التي تقوم بها المؤسسة لتوعية المجتمع.

جولة

ومن جانب آخر قام الوفد بجولة ميدانية، للاطلاع على غرف مبنى الرعاية التأهيل، والتي شملت غرفة انتظار الأطفال، وغرفة العلاج باللعب، وغرفة العلاج الجمعي والاسترخاء، وغرفة التقاضي عن بعد، وفيلا الأطفال، بالإضافة إلى السكن الذي تقطن به الحالات التي تستقبلها المؤسسة ومركز الاتصال.

حلول

وبهذه المناسبة قالت شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إن المؤسسة لا تركز فقط على جانب الإيواء وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لضحايا الإساءة من النساء والأطفال، بل تعمل كذلك جاهدة على إيجاد الحلول وتنفيذ المبادرات، التي من شأنها الوقاية من هذه الظاهرة، خصوصاً أن رؤية المؤسسة تتمثل في الوصول إلى مجتمع خال من العنف، ولذلك حرصت منذ انطلاقها على ألا تكتفي بتحقيق الأهداف المطلوبة منها، بل تسعى دائماً للابتكار والتميز، وكان من أبرز هذه الإنجازات إنشاء غرفة التقاضي عن بعد في مبانيها، والتي تهدف للحفاظ على سلامة المتعاملين من خلال إجراء جلسات المحاكم والتحقيق عن بعد.

خطة

قالت شيخة العامري: تعمل المؤسسة وفق خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي تقضي بمد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية وتفعيلها بشكل إيجابي، بهدف خدمة وتنمية المجتمع، ونثمن الجهود الكبيرة، التي تبذلها الجهات المحلية في إمارة الشارقة لتعزيز هذا التعاون، والتي تأكد حرصنا المشترك على الارتقاء إلى مستويات جديدة، كما نشكرها على هذه الفرصة، التي تتيح لنا عرض ومشاركة جهود المؤسسة، متمنيين أن تكون مخرجات هذه الزيارة مثمرة للجميع.

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