سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لملك ليسوتو

المصدر: (ماسيرو - وام)

قدم محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أوراق اعتماده إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، سفيراً غير مقيم للدولة لدى ليسوتو، وذلك بالقصر الملكي في العاصمة ماسيرو.

ونقل الهاملي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ملك ليسوتو وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل الملك ليتسي الثالث السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنى ملك ليسوتو للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين. وعبّر عن إعجابه بالخطوات التي اتخذتها الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة، وهو ما أهلها لتستضيف «إكسبو 2020 دبي».

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