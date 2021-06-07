دبي تستضيف غداً النسخة الافتراضية من المؤتمر الدولي لطب الطوارئ

المصدر: (دبي - وام )

تستضيف دبي غداً ولغاية 12 يونيو الجاري النسخة الافتراضية من المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في نسخته العشرين، بمشاركة أكثر من 2000 خبير من جميع أنحاء العالم والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية وطب الطوارئ.

ويتركز هدف المؤتمر هذا العام حول جمع خبراء القطاع تحت سقف واحد، وتنظيم جلسات افتراضية تفاعلية تستعرض دراسات حالة وحلولاً مثمرة، بمشاركة خبراء من المنطقة والعالم للتعريف بأفضل الممارسات والابتكارات في مجال طب الإصابات والطوارئ ورعاية المرضى.

ويناقش خبراء من أكثر من 70 دولة خلال جلسات المؤتمر النواحي المختلفة المرتبطة بطب الطوارئ المتغيّر باستمرار.

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