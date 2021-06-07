«دستورية الوطني» تعتمد تقريرها حول موضوع التوجيه الأسري

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.

وقال أحمد عبدالله الشحي إن اللجنة انتهت من مناقشة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، بعد اعتمادها التعديلات التي أجرتها على بنود التقرير وتوصياته، حيث سترفع اللجنة التقرير إلى المجلس لمناقشة الموضوع في إحدى جلساته المقبلة.

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