مؤسسة الإمارات و«بي بي» تدعمان الصحة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت مؤسسة الإمارات وشركة «بي بي» اتفاقية لدعم مبادرة «خط الدعم النفسي»، لتعزيز الصحة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومكتب «فخر الوطن»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وستوفر الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال حفل افتراضي، حضره ممثلو المؤسسات المعنية، التمويل لخط الدعم النفسي، حيث تهدف إلى تعزيز فعالية الخط، من خلال التعاون لتبادل المعرفة والخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعزيز فائدة خط الدعم النفسي (800 HOPE)، والذي يُقدم خدماته يومياً من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 20:00 مساء باللغتين العربية والإنجليزية، ويُمكن للمستخدمين أيضاً التواصل عبر تطبيق «واتسآب» باستخدام الرقم نفسه.

دعم

واستقبل خط الدعم النفسي أكثر من 1,900 مكالمة منذ إطلاقه خلال العام الماضي 2020 وحتى الآن، وتُقدم المبادرة إسعافات أولية نفسية قيّمة للمواطنين والمقيمين، العاملين في الخطوط الأمامية بدولة الإمارات، عن طريق أكثر من 50 متطوعاً مدربين تدريباً خاصاً، وتربطهم بمجال الصحة النفسية.

وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، المتحدث الرسمي لحملة «الإمارات تتطوع» أهمية مبادرة خط الدعم النفسي في مساندة جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والفئات من الناحية النفسية لأهمية هذا الجانب تحديداً، خلال فترة الجائحة وما بعدها، نظراً لحجم الضغوطات التي قد يتعرض لها الفرد في حالات تستدعي الوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له.

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