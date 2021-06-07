فتح التسجيل في «امتياز صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج الامتياز بمرافقها الصحية، والذي سيستمر حتى العاشر من شهر يونيو الجاري من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.dha.gov.ae.

وأوضحت الهيئة شروط ومعايير الالتحاق ببرنامج سنة الامتياز والمتمثلة بحصول المتقدم على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، أو ما يعادلها منذ عامين على الأكثر، وأن يكون حاملاً للجواز والهوية الوطنية سارية الصلاحية (والإقامة السارية لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، مع ضرورة تصديق شهادة البكالوريوس وكشف العلامات، مشيرة إلى أن إدارة التعليم الطبي والبحوث بهيئة الصحة بدبي تستقبل الاستفسارات الخاصة ببرنامج سنة الامتياز عبر البريد الإلكتروني Medicalinternship@dha.gov.ae.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي:

يتضمن برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية 16 برنامجاً تدريبياً معترفاً به منها: طب الأسرة، والأمراض الجلدية، وطب التخدير، والأشعة التشخيصية، والطب الباطني، والطب النفسي، وطب العيون، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، وطب الطوارئ، وطب الأعصاب، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الحوادث والكسور، وجراحة المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة.

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