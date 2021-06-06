99 مخالفة وإنذاراً لمصابغ غسيل وكي الملابس في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

حررت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة 99 مخالفة وإنذاراً لمصابغ غسيل وكي الملابس في الإمارة منذ بداية العام الجاري، وذلك ضمن الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو الإدارة بصفة دورية على مختلف منشآت الإمارة.

وأوضحت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن المخالفات والإنذارات التي تم تسجيلها من قبل المفتشين خلال الحملات الميدانية، جاءت نتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومخالفة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الإدارة نفذت منذ بداية العام الجاري 3 حملات تفتيشية ميدانية، أسفرت عن تسجيل 39 مخالفة وتحرير 60 إنذاراً لأصحاب مصابغ كي وغسيل الملابس المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، مؤكدة أن مفتشي الإدارة يواصلون تنفيذ حملاتهم الرقابة على مختلف أسواق ومنشآت الإمارة ضمن خطط وأجندة بلدية رأس الخيمة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمستخدمين في تلك المنشآت.

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