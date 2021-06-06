سفير الإمارات يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال

المصدر: مقديشو - وام

التقى محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال، جيمس إسوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة مقديشو.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات، ومكتب الأمم المتحدة في الصومال، وآلية العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الحمادي شكره وتقديره للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على حرصه على توطيد علاقات التعاون بين سفارة دولة الإمارات، ومكتب الإيغاد في الصومال.

من جهته أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة الإمارات المتواصلة في دعم مسيرة الأمن والاستقرار في الصومال، والمشاريع التنموية والإنسانية، التي تنفذها في مختلف المناطق، والأقاليم الصومالية.

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