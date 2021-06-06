اقتصادية دبي تخالف 74 منشأة تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: وام

كشفت " اقتصادية دبي" أن قطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك التابع لها قام نهاية الأسبوع بمخالفة 74 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشاره، ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، سواء في محلات الأسواق المفتوحة أو المراكز التجارية، كما تم إغلاق نادٍ للياقة البدنية في منطقة أبوهيل، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، نظراً لعدم الالتزام بالتباعد بين الأجهزة الرياضية إضافة إلى عدم التزام المدربين بارتداء الكمامات.

وأكدت اقتصادية دبي أن التزام المجتمع بالتدابير الوقائية، بما في ذلك مختلف مكونات القطاع الخاص هو أساس جهود مكافحة الوباء وأن التهاون في تطبيقها مخالفة صريحة للقانون وشددت على أنه لن يكون هناك تساهل مع المخالفين، وفقاً لأحكام القانون والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في هذا الشأن لما للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من انعكاسات سلبية على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لحماية المجتمع و الحد من انتشار فيروس كورونا و محاصرته في أضيق نطاق ممكن لحين التخلص منه نهائياً.

فقد قام فريق التفتيش بمخالفة 57 مطعما ومقهى وكافتيريا لتقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها إلى جانب مخالفة محلات تمارس أنشطة تجارية متنوعة شملت صالونا رجاليا وتجارة الهواتف المتحركة ولوازمها وخياطة الملابس الرجالية، وتجارة التجزئة، ومكتبا إداريا، ونادي لياقة بدنية رجاليا والسوبرماركت، وجاءت مخالفة تلك المحلات على خلفية عدم التزامها بارتداء الكمامات.

وتواجدت المحال المُخالفة في الأسواق المفتوحة في مناطق المرر وعيال ناصر والنهدة والقصيص وهور العنز والمرقبات والكرامة والممزر والبدع والسوق الكبير والمركز التجاري والجافلية والبرشاء والرقة والمدينة العالمية والحضيبة والضغاية وعود ميثاء والقوز وفي المراكز التجارية، وتم التنبيه على ثلاثة محلات في المراكز التجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد إقبالاً من الجمهور و ذلك حرصا على سلامة المجتمع.. مشددة على أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، فيما ناشدت الدائرة التجار الالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.

و دعت الدائرة الاقتصادية الجمهور للإبلاغ عن أي حالات مخالفة للتدابير الاحترازية، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae .

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