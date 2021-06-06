الحمادي رئيساً لجمعية الصحفيين الإماراتية وحسين المناعي نائباً

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب لجمعية الصحفيين الإماراتية اجتماعه الأول بمقرها في دبي اليوم.

تم خلال الاجتماع انتخاب محمد الحمادي رئيساً للجمعية وحسين المناعي نائبا للرئيس وفضيلة المعيني أمينا للسر وحسن عمران أمينا للصندوق إلى جانب توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء.

حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه الخميس الماضي، ويمتد عمله لثلاث سنوات، كل من الدكتور أحمد المنصوري وحصة سيف وسلامة الكتبي ومحمد سعيد الطنيجي وحسن عمران.

وناقش المجلس الجديد خطط واستراتيجيات عمل الجمعية في المرحلة القادمة والتي تتطلب تضافر وتكاتف الجهود في الوسط الإعلامي بشكل عام والوسط الصحفي خصوصا في وقت أصبحت فيه وسائل الإعلام بمختلف مشاربها تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات اعتماداً على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا تبادل ونقل المعلومات.

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