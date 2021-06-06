بلدية دبي تغلق 3 صالونات لعدم الالتزام بالممارسات الصحية

أغلقت بلدية دبي 3 صالونات لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وبالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وذلك خلال 5 الشهر الجاري، حيث نفذ متفشو البلدية 2164 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة مؤسسة وتوجيه 17 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 99 %. كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2143 مؤسسة.



متابعة

ويتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها، ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بشكل يومي، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات صالونات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

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