طقس الغد في الإمارات حار نهارا ورطب ليلا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر، حارا نهارا، رطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والثاني عند الساعة 06:24 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:35 والثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:05 والثاني عند الساعة 02:29 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 29 90 20

دبــي 46 29 85 20

الشارقة 45 29 80 20

عجمان 41 28 85 20

أم القيوين 43 26 80 20

رأس الخيمة 41 29 85 15

الفجيرة 34 31 80 20

العين 48 32 80 15

ليوا 48 29 90 15

الرويس 41 25 90 25

السلع 41 27 90 25

دلما 39 27 85 25

طنب الكبرى 37 29 85 25

طنب الصغرى 37 29 85 25

أبو موسى 37 29 85 25

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز