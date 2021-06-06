الشرطة النسائية لأكاديمية شرطة دبي تشارك في مبادرة «أمل» التطوعية

المصدر: دبي - البيان

أشاد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، بجهود الدورة التأسيسية للشرطة النسائية في أكاديمية شرطة دبي، ومساهمتها الفاعلة في دعم مبادرة «أمل» التي تنظمها الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، وذلك بحضور العقيد ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب، والنقيب مريم غزال عبيد، رئيس قسم الشرطة النسائية بالوكالة، والوكيل أول مشهور فياض، وكيل ميدان.

وأكد العميد السويدي، حرص أكاديمية شرطة دبي على تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة في مجال إسعاد المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والخيرية، التي تأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وذلك بهدف غرس قيم العمل التطوعي لدى منتسبيها، موضحاً أن هذا الأمر ليس بجديد على مرتب الأكاديمية، حيث دأبت على المسارعة والمساهمة في المبادرات والحملات الإنسانية ومختلف الأعمال التطوعية، التي تنفذها شرطة دبي عبر منصة التطوع.

ومن جانبها قالت النقيب مريم غزال عبيد: إن المبادرة تهدف إلى تجميع أكبر عدد من أغطية عبوات المياه البلاستيكية الفارغة وتسليمها للإدارة العامة للمالية التي بدورها ستقوم بتسليمها للجهات الخيرية لاستبدالها بكراسي متحركة يتم التبرع بها لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، حيث تم تجميع ما يقارب من 8 آلاف غطاء بلاستيكي.

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