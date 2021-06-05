انعدام ظل الظهيرة في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن الدولة ستشهد انعدام ظل الظهيرة هذه الأيام بالمناطق الجنوبية في مناطق أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع والمناطق التي تقع على أو جنوب دائرة العرض 23.5 شمالا، بسبب تعامد الشمس على هذه المناطق، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة والذي تتعامد عليه الشمس مع انقلاب 21 يونيو الصيفي والذي سيكون يوم 21 يونيو 2021 الساعة 03:32 بالتوقيت العالمي (07:32 صباحا بتوقيت الإمارات).

وأضاف الجروان أن الشمس تتعامد في المناطق الجنوبية للدولة ابتداء من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل، ويختلف موعد التعامد فلكيا من موقع لآخر حسب دائرة عرض الموقع، ويكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الإمارات، وبالتالي لا يشاهد ظل الأشخاص والمباني خلال وقت الظهيرة.





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