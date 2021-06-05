محمد بن راشد: من يتأهب للتحديات قادر على اجتيازها

المصدر: (دبي ـ معن مظلوم)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن على الإنسان أن ينتزع الفرص انتزاعاً، ومن يتأهب جيّداً للتحديات سيكون قادراً على اجتيازها.

وتحدّث سموه، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن أهمية أن يكون الإنسان دقيقاً في فهم ما يمتلكه من قدرات، وما ينتظره من عقبات وتحديات، حتى يستطيع مواجهتها، بالعزم والإرادة والتمكين، مشيراً سموه إلى أن الفرص تتهيأ لمن يستعد جيداً لاقتناصها وانتزاعها.

وقال سموه: «إذا كنت ممتطياً حصانك أو فرسك، وخطوت خطوة أسرع، حينها ستكون قد تسببت في تعبه وعدم وصولك إلى وجهتك، وإذا خطوت خطوة أقل ستكون النتيجة خسارتك للسباق. يجب أن تكون دقيقاً أنت وحصانك وتعرف مقدرته، فالإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً، والفرص تذهب إلى الشخص المستعد لها، وإذا أخذت الشيء بالتحدي فستكون قادراً على إنجازه».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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محمد بن راشد: الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً

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