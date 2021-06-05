شرطة المنطقة الشرقية تنفذ برنامجاً تدريبياً لطائرات «درون»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نفذت إدارة شرطة المنطقة الشرقية تطبيقات عملية بكيفية التعامل مع الطائرات من دون طيار (درون) قدمها المختصون بفرع العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية المنوط بهم مهام العمل على تسيير تلك الطائرات، بحضور العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ونائبه العقيد راشد سيف الزعابي.

وشهدت التدريبات عمليات التعامل مع الطائرات من دون طيار والتحكم في أنظمتها واستخدام أنظمة خاصة لإسقاط الطائرات المخالفة لأنظمة الطيران والمسيرة من دون تصريح في الأماكن السكنية أو على الهيئات الأمنية والمناطق الحدودية للدولة.

واستهدفت التطبيقات العملية موظفي المنافذ الحدودية، وأفراد التحريات، والمرور والدوريات الميدانيين، وتم تدريبهم على البرامج والأنظمة التي تحدد الأماكن المسموح فيها بتسيير طائرات (درون) والتصوير الجوي والأماكن المحظورة إضافة إلى تعريفهم بالشروط والقوانين الخاصة باستخدام الطائرات.

مهارات

وأشاد العقيد الدكتور الحمودي إلى ما قدمه المشاركون في البرنامج التدريبي من ضباط وصف ضباط من قدرات ومهارات في عمليات التدريب على تسيير الطائرات من دون طيار التي جسدت الإمكانات من كفاءة وجهوزية تكفل لهم القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل.

وبراعتهم في استخدام التقنيات الذكية وفق أرقى المعايير التي تواكب المستجدات كافة، بما يحقق رسالتها وأهدافها المتوائمة مع استراتيجية وزارة الداخلية، وبما يتماشى مع الرؤية المستقبلية التي توليها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تسخير التكنولوجيا والاستفادة من كل ما تم استحداثه من تقنيات متطورة تدعم منظومة العمل الأمني بطريقة مبتكرة، سعياً إلى تحقيق التميز والريادة في العمل الشرطي، وتحقيقاً لطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعها الدائم نحو تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.

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