مدير الأمن الجنائي في أبوظبي يستقبل متعاملي مركز مصفح

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء، مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وشارك في إنجاز معاملات المتعاملين ضمن مبادرة في الميدان، حيث استقبل عدداً منهم ووجههم إلى مكاتب تقديم الخدمة المطلوبة مشاركاً لهم تجربتهم الخدمية للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز الشرطة المقدمة لهم، ومؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وكان مدير قطاع الأمن الجنائي اطلع على الخطط التطويرية وسير العمل في مركز شرطة مصفح، وكرّم عدداً من الشركاء، مشيداً بتعاونهم المستمر مع القيادة العامة.

ورافق مدير قطاع الأمن الجنائي في الزيارة بمركز شرطة مصفح، العميد مسلم العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية والمقدم فاضل الشامسي مدير مركز شرطة مصفح والمقدم مانع الملا مدير مكتب مدير قطاع الأمن الجنائي.

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