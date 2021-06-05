1055 استشارة أسرية قدمتها وزارة تنمية المجتمع في 15 شهراً

المصدر: ( دبي- نورا الأمير)

قدمت إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع ما يزيد على 1055 استشارة أسرية، خلال العام الماضي، حتى أبريل من العام الجاري، تنوعت بين الاستشارات الأسرية والاجتماعية والزوجية والتربوية، وتصدرت الخلافات الزوجية الاستشارات الواردة إلى الأخصائيين والمرشدين الأسريين.

وأسهمت الإدارة عبر فريق من الاستشاريين المتخصصين في حل خلافات أسرية معقدة وصلت للطلاق، وأخرى متعلقة بمشاكل تربوية تم حلها بطرق علمية ساهمت في إدارة العلاقات الأسرية بالطريقة الصحيحة، وبسرية تامة تحفظ خصوصية ومصلحة أفراد الأسر.

وعزت علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع زيادة عدد الاستشارات إلى ارتفاع سقف الوعي لدى الأفراد في أهمية اللجوء للمستشارين والمختصين، ما أسهم في خفض المشاكل العائلية، مشيرة إلى رصدهم لهذا الواقع من خلال قنوات تقديم الخدمة، لا سيما في حسابات التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال الهاتفي، تحديداً، وذلك نظراً لتوقف تقديم الخدمة في مراكز سعادة المتعاملين وجهاً لوجه خلال الجائحة.

وأفادت الجوكر بأنه يجري التعامل مع الحالات الواردة لديهم بروح إيجابية وسرية تامة ودعم وتوجيه مثالي، بما يفضي إلى إنهاء الخلافات بصورة كبيرة، مشيرة إلى تفاعل واع مع الخدمة باعتبارها مرجعية وطنية، لتقديم خدمات الإرشاد الأسري بأفضل سبل التوجيه الممكنة.

«عن بُعد»

وأضافت أن الوزارة تواصل تقديم خدمة «تآلف» للاستشارات الأسرية المجانية «عن بُعد» عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال البريد الإلكتروني، والمقابلات الشخصية، التي تتم في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

إضافة إلى حلقات «تآلف لايف»، التي يجري بثها أسبوعياً عبر إنستغرام الوزارة، لتقديم الإرشاد الأسري والخدمات الاستشارية المجانية «عن بعد»، لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، التي تعزز استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع.

وأوضحت أن خدمات «تآلف» الاستشارية متاحة للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات بشكل مجاني، للحصول على استشارات أسرية في مختلف المجالات (اجتماعية، أسرية، زوجية، تربوية، وسواها) سواء من خلال الاتصال الهاتفي، أو بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع WWW.MOCD.GOV.AE ويتطلب إنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة عبر الموقع، والتي يجري تقديمها في إطار الخصوصية والسريّة التامة، وتوافق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز نشر الثقافة الأسرية الإيجابية وتعميم الوعي الأسري في المجتمع.

وذكرت أن نخبة من الأخصائيين والمرشدين الأسريين على مستوى الدولة يقدمون خدمات الاستشارات للجميع، بالإضافة إلى نخبة من الأخصائيين الأسريين ممن يقدمون حلقات تآلف لايف، والتي تبث بشكل أسبوعي عبر إنستغرام الوزارة ويتابعها مختلف فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها.

تواصل

وتستثمر وزارة تنمية المجتمع منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم برنامج «تآلف لايف»، الذي يعتبر قناة مجتمعية تفاعلية من خلال البث المباشر عبر «إنستغرام» الوزارة، وتتضمن حلقات أسبوعية تعنى بالأسرة تهدف إلى تعزيز وزيادة الوعي والاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما يتم بخط متواز نشر الفيديوهات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وتنفيذ الحملات التوعوية التفاعلية على حساباتها في وسائل التواصل، وتعنى بشكل أساسي بدعم وتعزيز ثقافة اللجوء للإرشاد الأسري في حل المشكلات الأسرية، حرصاً منها على خلق شريحة مجتمعية، تدرك أهمية اللجوء لذوي الاختصاص لتجاوز العقبات الحياتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز