توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً و غائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطباَ ليلاً وصباح الباكر مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند 22:34 و الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 07:49 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 27 95 20

دبــي 42 28 95 15

الشارقة 43 26 90 15

عجمان 39 28 95 20

أم القيوين 39 24 90 20

رأس الخيمة 36 28 90 15

الفجيرة 37 31 80 20

العين 48 31 60 10

ليوا 48 25 90 10

الرويس 44 26 90 20

السلع 47 27 80 20

دلما 39 30 90 35

طنب الكبرى 37 29 85 40

طنب الصغرى 37 29 85 40

أبو موسى 37 29 85 40



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