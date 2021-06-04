حمدان بن محمد يلتقي حمدان بن زايد في دبي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذى جرى في دبي - الأحاديث الأخوية و تناولا عددا من القضايا التي تهم الوطن و المواطن بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالميا ويعلي من شأنها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان و سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و سعادة خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية.

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