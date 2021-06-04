شرطة دبي تطلع وفداً من «داخلية» أوزبكستان على جودة الأداء

المصدر: ( دبي - البيان)

استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وفداً من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان برئاسة يولداشيف رئيس الدائرة التنظيمية لإدارة الأمن، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير جودة الأداء والاستفادة من الخبرات الأمنية والمهنية في تأمين المواصلات.

واصطحب العميد عبيد الحثبور الوفد الضيف في جولة تعريفية لمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لمركز التدريب والإبداع بإدارة أمن المواصلات، اطلع خلالها على المنصات المتوفرة في المحطة والتي شملت منصة محاكاة واقعية لمحطات المترو، وغرفة العمليات وأنظمتها، ومنصة الأجهزة الذكية واستخداماتها، وقاعة التدريب باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

منظومة

واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول منظومة العمل الأمني والبرامج التدريبية المقدمة من مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات.

وأكد العميد الحثبور أن زيارة الوفد الضيف تأتي في إطار التعاون بين الجانبين ونقل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال أمن المواصلات، مشيراً إلى تجربة إدارة أمن المواصلات تعد من التجارب الرائدة في تأمين قطاعي النقل والمواصلات، حيث تنتهج الإدارة استراتيجيات بعيدة المدى لرفع كفاءة العمل الأمني وتبني أحدث المنظومات العالمية في مجال النقل والمواصلات.

وفي ختام الزيارة، تبادل العميد عبيد الحثبور ورئيس الوفد الضيف الدروع التذكارية.

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