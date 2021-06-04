توعية موظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإدارة المخاطر

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للاسكان متمثلة بقسم الاستراتيجية والأداء حملة توعوية لموظفي الإدارات والأقسام، تهدف إلى بيان مفهوم المخاطر والخطوات الأساسية لإدارتها وآلية تطبيقها.

وأوضحت نورة المطوع رئيسة قسم الاستراتيجية والأداء بالمؤسسة أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً لزيادة وعي الموظفين في إدارة المخاطر، حيث استهدفت الحملة الوظائف الإشرافية والتنفيذية معاً، مشيرة إلى أن الحملة تقوم على تعزيز مفهوم إدارة المخاطر لدى الموظفين، من خلال شرح كيفية رصد ودراسة جميع الظواهر السابقة والحالية، وذلك للسيطرة على المستقبل، وتجنب التهديدات أو بحد أدنى التقليل من آثارها السلبية بشكل استباقي قبل حدوث الخطر.

وأفادت بأن الحملة اشتملت على مبادرات عدة من أهمها: إقامة ورش عمل «عن بعد» لجميع الإدارات، والتركيز على الجانب العملي، وتطبيق إدارة المخاطر على مهام المؤسسة من خلال خطوات أساسية، وهي تحديد المخاطر في بادئ الأمر، ومن ثم تحليلها ورصدها، وبعد ذلك تقييم الخطر وتأثيره المحتمل ثم مواجهة الخطر، وإعداد خطة الاستجابة له وأخيراً مراقبة هذا الخطر.

وتسهم إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بشكل أساسي وكبير في الحد من عوامل الخطر، التي قد تواجه المؤسسة، كما تدرك أن الثقافة المهنية وزيادة وعي الموظفين كفيل باستمرار التقدم والنجاح، وتحقيق الأهداف المؤسسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز